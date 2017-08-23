Народний депутат Микитась придбав елітний Land Rover за 5 мільйонів гривень

Крім того, Максим Микитась є володарем колекції з 22 елітних годинників

Позафракційний депутат Верховної Ради Максим Микитась задекларував купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

Відповідні зміни до майнового стану Микитась задекларував 22 серпня 2017 року.

Право на автомобіль депутат отримав 17 серпня.

Микитась придбав комплектуючі для автомобіля за 92 757 гривень. Про які саме комплектуючі йдеться, у декларації не зазначається.

Продавцем виступила компанія "Віннер Автомотів".

Це не єдині зміни до декларації Максима Микитася в 2017 році.

У червні він задекларував купівлю естонської компанії Celestis Consulting за 116 тисяч гривень, а також він придбав 50% ТОВ "Інноваційний комфорт" за 1,5 мільйони гривень.

Згідно з декларацією нардепа Микитася за 2016 рік, він володіє двома ділянками землі на 1048 м2 та 151 м2, загальною вартістю майже в 33 мільйони гривень. У його власності є і будинок, площею в 203,8 м2.

Крім того, Максим Микитась є володарем колекції з 22 годинників. Серед них 6 годинників марки Patek Philippe, 2 - Ulyss Nardin, 2 – Bovet, 2 - Franck Muller, 4 – Breguet, 3 - Vacheron Constantin, 1 - Girard Perregaux, 1 - Christophe Claret, 1 - Jaeger LeCoultre, 2 – Rolex.

Варто зауважити, що вартість годинників Rolex на офіційних сайтах продавців варьюється від 5 до 63 тисяч доларів. Годинники бренду Patek Philippe – від 48 до 290 тисяч доларів, Bovet 25-364 тисяч доларів, Franck Muller – від 24 до 945 тисяч доларів.

Також у нього у власності є Mercedes-Benz (S 500 4 Matic) 2013 року та Mercedes-Benz (S 500) 2014 року.

Його дружина володіє чотирма квартирами в Києві на 66,1 м2, 65,7 м2, 54,33 м2 та 44,9 м2. А також вісьма земельними ділянками загальною площею 13716 м2 та двома дачними будиночками під Києвом і нежитловим приміщенням.

Крім того, вона має 4 годинники фірм Chanel, Piaget, Patek Philippe, Breitling, 5 браслетів з діамантами, 5 пар сережок з діамантами, 7 каблучок з діамантами, а також колекцію картин та меблів.

Минулого року нардеп Микитась зареєстрував крім доходу від заробітної плати, продажу цінних паперів, корпоративних прав та майна, спадщину в 60 мільйонів гривень. Всього в 2016 році він показав більше 86 мільйонів гривень доходу.

В 2015 році Микитась став лідером за рівнем доходів серед депутатів Київради, отримавши 47,5 мільйонів гривень доходу.

Нагадаємо, що трудову діяльність Максим Микитась почав в 2002 році на посаді економіста з фінансової роботи групи управління проектом "Армянськ" і групи управління проектом "Титан і Каборга" в ВАТ "Південтеплоенергомонтаж".

З червня 2010 по серпень 2016 року був президентом Української Державної будівельної корпорації "Укрбуд".

З червня 2014 по жовтень 2015 року - депутат Київської міської ради від фракції "УДАР-Солідарність". А з серпня 2016 року - народний депутат України VIII скликання, позафракційний. Обрався по мажоритарному округу 206 у Чернігівській області на довиборах.