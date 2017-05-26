"Народний фронт" підтримує позицію Мінінфраструктури щодо звільнення Бальчуна, - Бурбак (відео)
"Вважаю рішення міністра Омеляна про те, що пан Бальчун повинен піти – правильним. Я його підтримую в цьому. Впевнений, що ми зможемо знайти гідного керівника "Укрзалізниці" в Україні, який буде виконувати свої обов’язки, а не займатися гастролями по світу. Гастролерів нам вже вистачає", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в інтерв'ю журналістам.
"Як міністр інфраструктури, в липні 2014 року підписував наказ №200, яким впроваджувалась реформа "Укрзалізниці", створення ПАТ "Укрзалізниця" для того, щоб ця компанія розвивалась. Що не було зроблено за минулій рік: зірвано план оновлення рухомого пасажирського складу, зірвано план надання нашим зернотрейдерам можливості перевезти зерно до портів України і поповнити бюджет держави", - наголосив керівник фракції.
"Фракція "Народний фронт" підтримує позицію міністра Омеляна, що Бальчун повинен піти у відставку", - резюмував Максим Бурбак.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що уряд повинен до кінця квітня ухвалити рішення, яке дозволить звільнити керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна та його команду.
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