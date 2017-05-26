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"Народний фронт" підтримує позицію Мінінфраструктури щодо звільнення Бальчуна, - Бурбак (відео)

Він також наголосив на негативних результатах діяльності підприємства протягом року
Фракція "Народний фронт" розділяє думку очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна щодо неефективної роботи керівника ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Бальчуна і необхідності його звільнення з цієї посади.
"Народний фронт" підтримує позицію Мінінфраструктури щодо звільнення Бальчуна, - Бурбак (відео) Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Вважаю рішення міністра Омеляна про те, що пан Бальчун повинен піти – правильним. Я його підтримую в цьому. Впевнений, що ми зможемо знайти гідного керівника "Укрзалізниці" в Україні, який буде виконувати свої обов’язки, а не займатися гастролями по світу. Гастролерів нам вже вистачає", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в інтерв'ю журналістам.

"Як міністр інфраструктури, в липні 2014 року підписував наказ №200, яким впроваджувалась реформа "Укрзалізниці", створення ПАТ "Укрзалізниця" для того, щоб ця компанія розвивалась. Що не було зроблено за минулій рік: зірвано план оновлення рухомого пасажирського складу, зірвано план надання нашим зернотрейдерам можливості перевезти зерно до портів України і поповнити бюджет  держави", - наголосив керівник фракції.

"Фракція "Народний фронт" підтримує позицію міністра Омеляна, що Бальчун повинен піти у відставку", - резюмував Максим Бурбак.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що уряд повинен до кінця квітня ухвалити рішення, яке дозволить звільнити керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна та його команду.

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26 05 2017 12:36
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