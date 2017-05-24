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"Народний фронт" попередив про черговий фейк російської пропаганди

За 12 бальною системою оцінювання рівень тупого примітиву "страшного" путінського ФСБ" сьогодні можна оцінити на 12+
Сьогодні, 24 травня, російська пропаганда аж двічі відзначилася інформаційними качками, які вирізняються особливою абсурдністю.
"Народний фронт" попередив про черговий фейк російської пропаганди Фото: tsn.ua

"Про одне з провокаційних повідомлень прес-служба "Народного фронту" повідомляла  кілька годин тому. А саме, про розісланий в українські редакції видань текст, в якому "біле стало чорним" - фракцію НФ, яка була ініціатором і натхненником прийняття закону про 75% української мови на телебаченні, спробували звинуватити у блокуванні цієї норми. Незважаючи на очевидну неправду і перекручені прізвища депутатів, деякі видання, такі як "Комсомольская правда в Украине" послужливо вилили цей продукт російського безпросвітного креативу на голову читачам", - йдеться у розповсюдженій заяві "Народного фронту". 

"Друга інформаційна качка за сьогодні була розрахована на російського глядача. Телеканал "Росія 24", який хоч і заборонений в Україні, але представлення не потребує, оскільки всім відомо його ненависть до України і українців, згодував путінській публіці сюжет про лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка. Зокрема, про страшенно дорогу віллу на Майорці з фотографіями і описом розкошів. Фотографії для фейкового сюжету були взяті – увага! - з одного із закордонних сайтів про продаж нерухомості. Дешеве інформаційне ГМО для росіян, які звикли чути про "розпятих мальчиков" и "двух рабов", - зазначають у політсилі. 

Водночас, у "Народному фронті" попереджають, що запущена кисельовським агітпропом брехня з Росії традиційно експортується в Україну руками "п’ятої колони". 

"Саме тому "Народний фронт" попереджає українців бути пильними. Лише нещодавно Арсеній Яценюк виграв суд щодо вілл у Маямі. Тепер знову вілли, але вже  на Майорці. Абсолютна криза з провокаціями у феесбешних пропагандистів. Не кажучи про фейки щодо участі Арсенія Яценюка у чеченській війні та іншу відверту «лабуду» рос пропаганди", - сказано у заяві.

У "Народному фронті" зазначили, що потоки брехні з Росії, а також рішення суду Єсентуків свідчать  про те, що Путін не може вибачити екс-прем’єрові успішної роботи із захисту країни, відмови від російської газової голки і контакти із впливовими лідерами світу щодо підтримки Україні.

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24 05 2017 21:15
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