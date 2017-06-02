"Народний фронт": Президент має представити план звільнення Криму і Донбасу
"Має відбутися чесна розмова. Оскільки народ несе на собі тягар війни, він має право знати, а влада зобов’язана донести стратегію і план звільнення Криму і Донбасу", - заявив Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час погоджувальної ради Парламенту 6 лютого.
"Вважаємо, що Президент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту. Жодного умиротворення агресора, натомість наші злагоджені і зрозумілі дії", - наголосив він.
Максим Бурбак вважає неприйнятним, що Україна досі не має постійного представника місії при НАТО.
Він підкреслив важливість руху до повноправного членства України в НАТО і проведення реформ відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: