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"Народний фронт": Президент має представити план звільнення Криму і Донбасу

Влада зобов’язана донести стратегію і план звільнення Криму і Донбасу
Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак наголосив, що Президент України Петро Порошенко повинен представити план звільнення Криму і Донбасу.
"Народний фронт": Президент має представити план звільнення Криму і Донбасу Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Має відбутися чесна розмова. Оскільки народ несе на собі тягар війни, він має право знати, а влада зобов’язана донести стратегію і план звільнення Криму і Донбасу", - заявив Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час погоджувальної ради Парламенту 6 лютого.

"Вважаємо, що Президент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту. Жодного умиротворення агресора, натомість наші злагоджені і зрозумілі дії", - наголосив він.

Максим Бурбак вважає неприйнятним, що Україна досі не має постійного представника місії при НАТО.

Він підкреслив важливість руху до повноправного членства України в НАТО і проведення реформ відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу.

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06 02 2017 13:26
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