ПОЛІТИКА НОВИНИФракція "Народного фронту" на своєму засіданні ухвалила рішення вимагати повернення до голосування про включення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Народний фронт" вимагає повернутися до голосування про створення Антикорупційного суду
Фракція НФ підтримує включення цього питання до порядку денного Верховної Ради
Фото: Дмитрий Чигрин/facebook.com
Засідання фракції відбулося у четвер після ранкового засідання Верховної Ради за участі лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка.
Нагадаємо, що Європейський Союз виступив із критикою на адресу АП через те, що Президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.
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