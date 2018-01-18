"Народний фронт" вимагає повернутися до голосування про створення Антикорупційного суду Фракція НФ підтримує включення цього питання до порядку денного Верховної Ради

Фракція "Народного фронту" на своєму засіданні ухвалила рішення вимагати повернення до голосування про включення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Фото: Дмитрий Чигрин/facebook.com

Засідання фракції відбулося у четвер після ранкового засідання Верховної Ради за участі лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка. Нагадаємо, що Європейський Союз виступив із критикою на адресу АП через те, що Президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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