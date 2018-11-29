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"Народний фронт" вимагає притягнути до кримінальної відповідальності Медведчука

Агент Путіна Медведчук відзначився черговою істеричною заявою про "Народний фронт" та лідера партії Арсенія Яценюка. Ставленик Кремля продовжує думати, що має право давати політичні коментарі про події і процеси в новій Україні.
"Народний фронт" вимагає притягнути до кримінальної відповідальності Медведчука

Треба внести ясність у ситуацію.

1. Вимагаємо від Президента Порошенка, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України нарешті притягнути до кримінальної відповідальності російського агента Медведчука. Зокрема, дати правову оцінку його публічним стосункам із диктатором країни-агресора (в контексті державної зради) та його висловлюванням щодо Держави Україна, її Збройних Сил та парламентарів (в контексті кількох інших статей КК).

2. Вимагаємо від Президента Порошенка негайно позбавити Медведчука будь-яких, хоч би й напівформальних, статусів "переговорника від України" (в Мінську й деінде).

3. Треба нарешті покласти край всьому корупційному бізнесу Путіна-Медведчука в Україні.

Що стосується висловлювань Медведчука про депутатів від "Народного фронту" Андрія Левуса, Ігоря Лапіна, Сергія Висоцького, Віктора Романюка, Олега Медуниці, Миколи Величковича, Михайла Бондаря. Це - гідні громадяни і патріоти, які боронили Україну на Майдані і на фронті. Зараз послідовно борються з агресором і його поплічниками у парламенті. Тому не зраднику і колаборанту Медведчуку давати їм оцінку.

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29 11 2018 13:23
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