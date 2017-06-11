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"Народний фронт" вимагає ухвалити закон про про відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак

"Легалізації Мінських домовленостей в українському законодавстві не буде"
Фракція "Народний фронт" вимагає негайного розгляду в другому читанні законопроекту про відновлення територіальної цілісності України (№7163).
"Народний фронт" вимагає ухвалити закон про про відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"Минув місяць з часу прийняття в першому читанні законопроекту №7163 про відновлення територіальної цілісності України. Це достатньо часу, аби доопрацювати його з урахуванням усіх правок. "Народний фронт" вважає, що цей законопроект необхідно терміново виносити в залу для обговорення і остаточного ухвалення", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

Максим Бурбак також зауважив, що очолювана ним фракція не дозволить затягувати розгляд законопроекту. Він також підкреслив, що саме на вимогу фракції із законопроекту було вилучено згадки про Мінські домовленості.

"Легалізації Мінських домовленостей в українському законодавстві не буде", - наголосив народний депутат. 

"Позиція "Народного фронту" послідовна і зрозуміла. Ми однозначно за визнання Росії агресором, закріплення за Кримом і ОРДЛО статусу тимчасово окупованих територій, а також за покладання повної відповідальності на Росію за все, що відбувається на окупованих територіях. Така позиція України абсолютно відповідає міжнародному праву і здоровому глузду", - підкреслив керівник фракції.

Максим Бурбак відзначив також, що "Народний фронт" наполягає на запровадженні візового режиму з Росією: "Це важлива політична передумова продовження й розширення санкцій проти Росії". 

Народний депутат також зазначив, що прийняття законопроекту і визначення правового статусу бойових дій на Донбасі сприятимуть правомірному розгляду судових справ.

Керівник фракції нагадав, що сьогодні у суді відбувається розгляд справи українського прикордонника Колмогорова. "Маємо бути пильними в таких судових процесах. Судилище над нашими військовими деморалізує українську армію й суспільство загалом", - сказав він.

"Багато воїнів АТО, які нині під слідством, є жертвами непевного правового статусу цієї оборонної війни. Ми вважаємо, що системним вирішенням стане ухвалення в цілому законопроекту №7163. І вимагаємо його термінового розгляду у другому читанні", - підкреслив Максим Бурбак.

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