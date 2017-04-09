"Народний фронт" вимагає від уряду розробити порядок вступу до ЄС та НАТО, - Бурбак (відео)
"На нашу думку, Верховна Рада повинна ухвалити Закон, у якому буде чітко зафіксовано порядок вступу в ЄС та НАТО. З огляду на це, ми вимагаємо від Уряду розробити план вступу, що має лягти в основу такого законодавчого акту", - заявив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
"Ми вважаємо, що цей курс має бути об’єднавчим і безальтернативним для українських демократичних патріотичних сил. Проте цей курс вимагає не ліричних слів, а чіткої роботи, покрокової, продуманої, зрозумілої для нашого суспільства і закордонних партнерів", - наголосив керівник фракції.
Нагадаємо, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна не готова на сьогодні до вступу в НАТО.
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