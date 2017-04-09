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"Народний фронт" вимагає від уряду розробити порядок вступу до ЄС та НАТО, - Бурбак (відео)

Він підкреслив, що після отримання безвізового режиму з ЄС, наступними кроками для України повинні стати членство в НАТО та вступ до Європейської спільноти
"Народний фронт" звертається до Уряду розробити план вступу України до Європейського Союзу та НАТО.
"Народний фронт" вимагає від уряду розробити порядок вступу до ЄС та НАТО, - Бурбак (відео) Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"На нашу думку, Верховна Рада повинна ухвалити Закон, у якому буде чітко зафіксовано порядок вступу в ЄС та НАТО. З огляду на це, ми вимагаємо від Уряду розробити план вступу, що має лягти в основу такого законодавчого акту", - заявив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Ми вважаємо, що цей курс має бути об’єднавчим і безальтернативним  для українських демократичних патріотичних сил. Проте цей курс вимагає не ліричних слів, а чіткої роботи, покрокової, продуманої, зрозумілої для нашого суспільства і закордонних партнерів", - наголосив керівник фракції.

Нагадаємо, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна не готова на сьогодні до вступу в НАТО.

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