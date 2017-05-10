"Народний фронт" вимагає вилучити із законопроекту №7163 згадки про Мінські угоди, - ВІДЕО
"Вимога перша. “Народний фронт” вимагає зараз при обговоренні вилучити абзац перший статті 7 і нову редакцію доопрацювати до другого читання. Ми не допустимо легалізації незаконних підписів російських найманців під цими так званими угодами", - заявив з трибуни парламенту керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Друга вимога "Народного фронту". Ми наполягаємо між першим і другим читанням прописати верифікацію або підтвердження факту виведення російських військ", - наголосив керівник фракції.
"Факт виведення російських військ з окремих районів Донецької та Луганської областей повинен засвідчуватися указом президента, який він підписує лише на основі спільного подання Міністра внутрішніх справ України та Міністра оборони України. Це ДРУГА УМОВА нашого голосування за проект у другому читанні", - наголосив керівник фракції.
Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".
Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.
На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.
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