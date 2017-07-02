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"Народний фронт" закликає бути готовими до сценаріїв, які несуть загрозу національній безпеці, - Бурбак

Бурбак підкреслив, що звільнення від окупації має стати національною ідеєю
Фракція "Народний фронт" закликає український парламент бути готовим до сценаріїв, які намагатимуться нав’язати нашій країні зовні і які несуть загрозу національній безпеці.
"Народний фронт" закликає бути готовими до сценаріїв, які несуть загрозу національній безпеці, - Бурбак Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Фракція "Народний фронт" заявляє про необхідність ухвалення стратегії і плану звільнення Криму і Донбасу. Президент України, як Головнокомандувач Збройних Сил України і гарант державного суверенітету і територіальної цілісності, має дати суспільству це стратегічне бачення, представити його у парламенті і отримати підтримку", - заявив з трибуни парламенту керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Затверджений план деокупації Криму і захоплених ворогом районів Сходу країни - це покроковий алгоритм, об’єднавчий для всієї державної влади. Звільнення від окупації мусить стати національною ідеєю на найближчий період", - заявив керівник фракції.

Максим Бурбак також підкреслив позицію фракції про необхідність включення в переговори США і Великобританії, як гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом.

"Робота з формування антипутінської коаліції – це професійна діяльність нашої влади, без ганебної "туалетної дипломатії", смикання за рукав світових політиків для домашнього дешевого піару", - наголосив народний депутат.

Частиною стратегії зупинки агресора, за словами Максима Бурбака, має стати побудова надійного державного кордону.

"Якщо ми хочемо відмежувати свою країну від агресора, мусимо відновити будівництво державного кордону, збільшивши фінансування. Оборонні проекти, які важливі для захисту нашої країни, повинні бути поза політичними спекуляціями і внутрішньополітичною боротьбою", - наголосив він, підкресливши, що проект побудови Європейського валу повинен, навпаки, "стати предметом лобізму патріотичних сил".

Окрім того, за словами очільника фракції, "Народний фронт" відстоюватиме повноправне членство України в НАТО. Він також назвав безвідповідальним той факт, що досі при Північноатлантичному Альянсі немає представника місії України.

Нагадаємо, що керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак наголосив, що Президент України Петро Порошенко повинен представити план звільнення Криму і Донбасу.

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07 02 2017 12:24
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