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"Народний фронт" заявив про підтримку телеканалу "1+1"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повідомляла, що бланк ліцензії канал отримає у перший тиждень нового року
Партія і парламентська фракція "Народний фронт" висловлює стурбованість кризовою ситуацією, що склалася довкола телеканалу "1+1" і вимагає ухвалення рішень, які знімуть загрози припинення мовлення каналу.
"Народний фронт" заявив про підтримку телеканалу "1+1" Фото: 1plus1.ua

"Народний фронт"  закликає Нацраду з питань телебачення та радіомовлення застосувати свої повноваження, щоб "1+1" не зник з екранів українців, а журналісти каналу могли і надалі професійно інформувати суспільство.

"До закінченнчя заявленого терміну залишається два дні, один з яких - святковий. Відповідно завтра, 6 січня, - останній шанс державному органу і ТБ-каналові вийти гідно із ситуації, зберігши можливість громадянам і надалі дивитися "плюси", які, зауважимо, мають одні з найвищих в Україні рейтинги популярності", - йдеться у заяві "Народного фронту".

Водночас, таке невмотивоване зволікання з боку уповноваженого державного органу провокує цілком зрозумілу тривожну реакцію як журналістського середовища, так і суспільства в цілому, породжуючи вкрай неприйнятні для влади підозри у рейдерських інтересах щодо каналу та спробах атаки на свободу слова.

Всі пам'ятають, як "1+1" систематично критикував "Народний фронт", деякі програми буквально знищували Арсенія Яценюка на посаді Глави Уряду. Проте, незважаючи на певні речі, ми переконані, що в умовах гібридної війни проти країни блокувати канал, який не "прогнувся" під Януковича під час Революції Гідності, який розвінчує міфи російської пропаганди, веде інформаційну політику на захист національних інтересів, - виглядає вкрай безвідповідально або, навіть, може бути розцінено як диверсією.

"Народний фронт" також звертає увагу на те, що в Україні продовжують працювати телеканали, які є неприхованими рупорами російських господарів, і саме ця підривна діяльність має стати предметом пильної уваги як Нацради, так і СБУ.

Ми висловлюємо солідарність з колективом "1+1" і запевняємо, що не дозволимо "вимкнути" канал, звільнивши інформаційний простір для наступу ФСБ-шного ТБ-пулу.

Нагадаємо, що голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко спростував інформацію про те, що канал "1+1" намагаються позбавити ліцензії. За його словами, канал "1+1" може продовжувати мовлення при відсутності бланку ліцензії.

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05 01 2017 15:36
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