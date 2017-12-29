NASA оприлюднило фото засніженого Марса
Діоксид вуглецю з атмосфери при температурі мінус 125 градусів за Цельсієм перетворюється на кристали сухого льоду, що осідають на поверхню планети, повідомляється на сайті NASA.
Автоматична станція Mars Reconnaissance Orbiter надіслала на Землю серію знімків, що показують Марс в холодну пору року, пише "Новое время".
Фото: NASA
"Апарат Mars Reconnaissance Orbiter використовував свої потужні камери і спектрометри для зйомки видів зимових сцен краси природи на Червоній планеті", - наголошується на офіційному сайті NASA.
Фото: NASA
Фото: NASA
Цікаво, що температура на планеті коливається від -153 °C на полюсах взимку до +20 °C на екваторі влітку, тому вуглекислий газ осідає на поверхню планети майже виключно у зимовий період. Водночас, на Південному полюсі Марса температура весь рік залишається низькою, тому зима в цій частині планети, по суті, нескінченна.
Нагадаємо, у листопаді фахівці NASA створили з фотографій телескопів відео незвичайних сяйв на найбільшій планеті Сонячної системи - Юпітері.
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