NASA показало карту танення льодовиків Антарктиди
Найкритичнішою точкою материка є південно-східна, де одночасно активними темпами тануть відразу п'ять льодовиків. Одним з них є Тоттен, який визнаний одним з найбільших в світі. У разі, якщо він повністю розтане, рівень світового океану може піднятися більш ніж на три метри, повідомляє The Daily Mail.
Карта: NASA
Згідно з даними вчених, з 2008 року ці п'ять льодовиків втратили шар льоду, товщина якого становить понад 2,7 метрів.
При цьому на сході континенту темпи втрати льоду значно нижчі. І тим не менше, і в цьому, дуже стабільному регіоні, почали спостерігатися зміни.
Карта: NASA
На карті, опублікованій NASA, найінтенсивніше танення льодовиків спостерігається в морі Уедделла на західному узбережжі і вздовж моря Росса на півдні.
Також, в Антарктиді відколовся айсберг розміром 300 кв км. Супутникові знімки показують, що передня частина льодовика повільно сповзала в океан протягом десятиліть, перш ніж почати різко руйнуватися в останні роки.
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