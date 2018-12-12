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NASA показало карту танення льодовиків Антарктиди

Судячи з неї, навіть ті льодовики, які до недавнього часу вважалися стабільними, почали танути
Аерокосмічне агентство NASA опублікувало карту танення льодовиків Антарктиди. На цій карті видно, що навіть ті льодовики, які вважалися стабільними, поступово починають танути.
NASA показало карту танення льодовиків Антарктиди Фото: ecos.org.ua

Найкритичнішою точкою материка є південно-східна, де одночасно активними темпами тануть відразу п'ять льодовиків. Одним з них є Тоттен, який визнаний одним з найбільших в світі. У разі, якщо він повністю розтане, рівень світового океану може піднятися більш ніж на три метри, повідомляє The Daily Mail.


Карта: NASA

Згідно з даними вчених, з 2008 року ці п'ять льодовиків втратили шар льоду, товщина якого становить понад 2,7 метрів.

При цьому на сході континенту темпи втрати льоду значно нижчі. І тим не менше, і в цьому, дуже стабільному регіоні, почали спостерігатися зміни.


Карта: NASA

На карті, опублікованій NASA, найінтенсивніше танення льодовиків спостерігається в морі Уедделла на західному узбережжі і вздовж моря Росса на півдні.

Також, в Антарктиді відколовся айсберг розміром 300 кв км. Супутникові знімки показують, що передня частина льодовика повільно сповзала в океан протягом десятиліть, перш ніж почати різко руйнуватися в останні роки.

 
 
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12 12 2018 10:12
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