NASA показало, як виглядають блискавки з космосу, – ВІДЕО
Про це повідомляється на сайті агентства, пише Укрінформ.
Знімки були зроблені через три місяці після запуску супутника з мису Канаверал 19 листопада 2016 року.
Супутник GOES-16 оснащений системою GLM (Geostationary Lightning Mapper, геостаціонарних картографування блискавок), яка може фіксувати всі види грозової активності, включаючи атмосферні розряди, що відбуваються між хмарами.
Супутник з високою точністю складатиме більш точні прогнози погоди для флоту і авіації, прогнозуватиме поширення грозових фронтів, особливо над посушливими територіями, де удари блискавок часто спричиняють пожежі.
Нагадаємо, вчені NASA виявили сонячну систему за 40 світлових років від Землі з семи планет, на яких може бути життя.
Восени 2016 NASA показало відео урагану "Метью", зняте з борту Міжнародної космічної станції.
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