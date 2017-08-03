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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA показало, як виглядають блискавки з космосу, – ВІДЕО

Нова технологія дозволить точніше визначати погоду і попереджати пожежі
NASA опублікувало перші знімки, зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.
NASA показало, як виглядають блискавки з космосу, – ВІДЕО Фото: nasa.gov

Про це повідомляється на сайті агентства, пише Укрінформ.

Знімки були зроблені через три місяці після запуску супутника з мису Канаверал 19 листопада 2016 року.

Супутник GOES-16 оснащений системою GLM (Geostationary Lightning Mapper, геостаціонарних картографування блискавок), яка може фіксувати всі види грозової активності, включаючи атмосферні розряди, що відбуваються між хмарами.

Супутник з високою точністю складатиме більш точні прогнози погоди для флоту і авіації, прогнозуватиме поширення грозових фронтів, особливо над посушливими територіями, де удари блискавок часто спричиняють пожежі.

Нагадаємо, вчені NASA виявили сонячну систему за 40 світлових років від Землі з семи планет, на яких може бути життя.

Восени 2016 NASA показало відео урагану "Метью", зняте з борту Міжнародної космічної станції.

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08 03 2017 20:55
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