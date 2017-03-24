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NASA показало з супутника як тануть льодовики Арктики

Подібного танення не відбувалося починаючи з 1979 року, коли було розпочато спостереження
Космічне агентство NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.
NASA показало з супутника як тануть льодовики Арктики Фото: AFP

Скорочення крижаного покриву Арктики викликано теплою осінню і взимку 2016 - початку 2017 року, пише International Business Times.

Фахівці агентства зафіксували рекордно тонкий крижаний покрив регіонів 13 лютого. Подібного танення не відбувалося починаючи з 1979 року, коли було розпочато спостереження.

"Ми бачили періоди дуже повільного зростання льоду наприкінці жовтня і в листопаді, тому що вода була тепліша, ніж звичайно. Обледеніння отримало пізній старт і розвивалася повільніше, ніж зазвичай", - розповідає американський кліматолог Уолт Майєр, один з авторів дослідження.

"Спокусливо сказати, що рекордно низький рівень льодів, який ми бачимо в цьому році - результат глобального потепління. Тим не менш, це може бути просто крайній випадок змін, після якого знову почнеться зростання крижаного покриву. Нам потрібні дані за кілька наступних років", - додає Майєр.

Нагадаємо, в Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина - її довжина вже перевищує 160 кілометрів. Тріщина поширюється по території льодовика зі швидкістю близько 15 кілометрів на місяць; до краю льодовика залишилося приблизно 20 кілометрів.

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24 03 2017 14:23
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