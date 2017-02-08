NASA шукає офіцера планетарного захисту

Йому доведеться стежити за тим, щоб Земля не була в небезпеці біологічного зараження за $ 187 тис. в рік

Космічне агентство NASA оголосило про пошук співробітника на посаду офіцера планетарного захисту.

Оголошення про найм розміщено на федеральному порталі з пошуку державних службовців USA Jobs.

NASA дотримується "політики щодо захисту планет", згідно з якою необхідно запобігати навмисному або випадковому перенесенню мікроорганізмів і будь-якої органіки з планети Земля на інші небесні тіла і навпаки, йдеться в описі вакансії.

Планетарному захиснику NASA доведеться стежити за дотриманням цих принципів і спостерігати за місіями з дослідження космосу, які організовує NASA, будь то польоти людей або дослідження за допомогою роботизованих апаратів, які потім повертаються на Землю із зразками.

В обов'язки спеціаліста входитиме незалежне консультування Служби безпеки польотів (Safety and Mission Assuarance, SMA) і інших підрозділів космічного агентства з проблем, які пов'язані з забезпеченням безпеки Землі, і бути посередником між NASA і іншими державними органами США. Планетарному захиснику також належить розробляти внутрішні рекомендації для агентства і стандарти планетарної безпеки, а також оцінювати ризики.

На цю роботу агентство готове взяти кандидатів з науковим ступенем з фізики, математики або в прикладних науках, з досвідом роботи на високих посадах в держустановах США, які розбираються в планетарному захисті і мають досвід інженерно-технічної роботи. Крім того, планетарний захисник повинен бути готовий до частих відряджень. Також кандидат повинен бути дипломатичним і вміти приймати вигідні для всіх рішення за підсумками "складних багатосторонніх дискусій". Оклад на цій посаді буде встановлений в межах від $124 тис до $187 тис. на рік. Видання Business Insider зазначає, що багато космічні агентства наймають людей на посаду планетарних захисників, однак, як правило, такі фахівці є сумісниками. Робота на позиції планетарного захисника на повний робочий день є тільки в NASA і в Європейському космічному агентстві.

В агентстві така посада на повну ставку існує з 2014 року. Згідно із законом одна людина може займати її три роки з можливістю продовження контракту до п'яти років. З 2014 по 2017 рік планетарним захисником NASA була фахівець з біології рослин Катарін Конлі.

Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.