NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця

NASA сьогодні, 16 листопада, успішно запустило історичну місію Artemis 1 до Місяця. Це вдалося зробити лише з третьої спроби.

Про це повідомляє NASA.

Запуск відбувся з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал. Ракета Space Launch System (SLS) та корабель Orion стартували о 8:47 за київським часом.

Місія Artemis 1 – це перша за останні 50 років місячна місія. Це підготовчий етап перед спробою пілотованого польоту на Місяць. Політ із екіпажем у рамках місії Artemis 2 запланований на 2024 рік, а вже у 2025 США хочуть здійснити висадку на Місяць.

Сьогоднішній політ є безпілотним, в капсулі знаходяться манекени з датчиками. Місія має облетіти Місяць упродовж 25 днів та повернутися на Землю з посадкою на поверхню океану.

Варто зазначити, що сьогоднішній запуск Artemis 1 став вже третьою спробою NASA. Перший запуск був запланований на 29 серпня, проте його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном.

Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки. Спеціалістам комічного агентства не вдалося його локалізувати.

Раніше повідомлялось, що безпілотний космічний літак Boeing на сонячних батареях після 908 днів на орбіті повернувся на Землю.