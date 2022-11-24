NASA втратило зв'язок із апаратом Orion місячної місії

Збій стався тоді, коли співробітники NASA працювали з каналом зв'язку між апаратом і набором антен Deep Space Network

NASA несподівано втратило зв'язок із космічним апаратом Orion, запущеним до Місяця в межах місії Artemis 1.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Передача даних була перервана між кораблем і Центром управління польотами NASA в Космічному центрі Джонсона майже на годину. Зазначається, що зв'язок із Orion не вдавалося відновити з 1:09 ранку за східним часом до 1:56 ранку за східним часом.

Збій стався тоді, коли співробітники NASA працювали з каналом зв'язку між апаратом і набором антен Deep Space Network. Саме вони відповідають за зв'язок корабля з наземним управлінням.

Наразі Orion продовжує свою подорож до Місяця та назад, яка триватиме 25,5 дня. Минулого понеділка корабель здійснив успішний обліт Місяця, під час якого NASA заплановано втратила зв'язок із Orion на 34 хвилини, оскільки капсула виявилася з протилежного боку супутника. Саме цей проліт став найближчим, зараз апарат перебуває на шляху до своєї найдальшої орбіти. Очікується, що на цю орбіту апарат вийде 25 листопада.

Що ж до проблеми, що виникла, то NASA поки точно не може назвати її причини. Зараз фахівці вивчають дані від апарату, які були отримані до й після збою, що стався.

Зазначається, що проблему вдалося вирішити з боку Центру управління польотами Землі, тобто Orion не виправив проблему зі свого боку. Дані, які записувалися Orion під час відключення, будуть ретельно вивчені фахівцями.

Загалом зв'язок із апаратом стабілізувався, і в NASA не чекають нових відключень. За останні 8 днів польоту команда місії вже усунула більше дюжини проблем, пов'язаних із апаратом, але жодна з них не була критичною.