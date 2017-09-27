CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканці готують до запуску космічний апарат Parker Solar Probe, який в 2024 році наблизиться до Сонця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA запустить зонд, який підлетить на рекордно близьку відстань до Сонця
Апарат і запуск обійдуться США в $1,5 млрд
Фото: NASA
Про це повідомляє BBC.
Він стартує наступного літа і в 2024 році наблизиться до Сонця. Зонд, названий на честь піонера досліджень сонячного вітру, американського фізика Юджина Паркера, покликаний побити усі рекорди і підлетіти до зірки на 6,4 млн км.
Апарат і запуск обійдуться США в $1,5 млрд. НАСА розраховує, що космічна одіссея дозволить краще зрозуміти природу і закономірності космічної погоди, яку визначає потік часток з поверхні Сонця, названий сонячним вітром.
Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.
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27 09 2017 23:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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