NASA запустить зонд, який вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані, - ВІДЕО
Cтанція габаритами 1×3×2,3 м наблизиться до Сонця на відстань 6,2 мільйона кілометрів від поверхні, — це ближче, ніж будь-який інший рукотворний об’єкт. Досі усі земні апарати розташовувалися у сім разів далі від Сонця, повідомляє прес-служба агентства, інформує "Громадське".
Дотепер рекордсменом з наближення до поверхні Сонця був апарат Helios 2, Helios-B, який наближався до зірки на 43,5 мільйона кілометрів у 1976 році.
"Відправити зонд туди, де ще ніхто не бував, амбітна мета. А відправити апарат у таке жорстоке середовище — надзвичайно амбітна мета" — розповів вчений з лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса Нікола Фокс.
Фото: NASA
Запуск зонда відбудеться зі стартового комплексу SLC-37 на базі Воєнно-повітряних сил США на мисі Канаверал. У космос його виведе ракета-носій Delta IV Heavy — найпотужніша ракета з сьогодні діючих, вона може виводити на низьку орбіту майже 29 тонн вантажу. За вантажопідйомість її перевершує тільки Falcon Heavy, але ця ракета-носій наразі знаходиться у стадії випробувань.
За планом процес зближення зонда з Сонцем триватиме сім років, апарату доведеться перетнути 24 орбіти на шляху до світила. Очікується, що найближчу, розташовану на відстані близько 24 мільйонів кілометрів від зірки, зонд пройде 1 листопада 2019 року.
Вчені сподіваються, що запуск Parker Solar Probe надасть нові дані про сонячну активність і здійснить важливий внесок у нашу здатність прогнозувати великі космічні події, які впливають на життя на Землі.
Так, одне із завдань місії — з’ясувати давню дилему: чому зовнішній шар атмосфери Сонця значно гарячіший, ніж його поверхня — 1,7 млн і 5,5 тисяч градусів за Цельсієм відповідно.
Очікується, що в найбільш критичній точці траєкторії поверхня щита розігріється майже до 1400 градусів, а максимальна швидкість руху на краю сонячної корони становитиме близько 725 тисяч км/год.
Вартість запуску Parker Solar Probe становить 1,5 мільярда доларів. Це перший етап у програмі NASA під назвою "Living With a Star".
Нагадаємо, агентство NASA оприлюднило свої плани на 2018-й рік.
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