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NASA збирається досліджувати астероїд вартістю десять тисяч квадрильйонів доларів

Про видобуток дорогоцінних металів з астероїда поки не йдеться
NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.
NASA збирається досліджувати астероїд вартістю десять тисяч квадрильйонів доларів Фото: futurism.com

Про це пише Futurism.

Зазначається, що цінних металів на астероїді, за попередніми підрахунками, приблизно на $10 тис. квадрильйонів, що набагато більше, ніж вартість сучасної світової економіки, яка коштує $78 трильйонів.

Зонд має лише розвідати обстановку. Про видобуток дорогоцінних металів з астероїда поки не йдеться.

Учені хочуть детальніше дослідити астероїд та розглянути варіанти видобутку на ньому корисних копалин.

Нагадаємо, NASA опублікувало перші знімки, зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.

Також NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики.

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03 06 2017 21:59
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