ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИNASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA збирається досліджувати астероїд вартістю десять тисяч квадрильйонів доларів
Про видобуток дорогоцінних металів з астероїда поки не йдеться
Фото: futurism.com
Про це пише Futurism.
Зазначається, що цінних металів на астероїді, за попередніми підрахунками, приблизно на $10 тис. квадрильйонів, що набагато більше, ніж вартість сучасної світової економіки, яка коштує $78 трильйонів.
Зонд має лише розвідати обстановку. Про видобуток дорогоцінних металів з астероїда поки не йдеться.
Учені хочуть детальніше дослідити астероїд та розглянути варіанти видобутку на ньому корисних копалин.
Нагадаємо, NASA опублікувало перші знімки, зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.
Також NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики.
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03 06 2017 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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