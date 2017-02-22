NASA знайшла планети на яких може бути життя і вода
Про це міжнародна дослідницька група оголосила у середу, 22 лютого.
Ці "знахідки" обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 в сузір'ї Водолія, яке знаходиться у 39,5 мільйонах світлових літ від Сонця.
Вчені кажуть, що ще надто рано говорити, щоб там є життя. Це наступне велике питання, яким вони займуться.
За словами астронома Мікаеля Жійонне, був використаний телескоп Спіцер, було відкрито сім екзопланет на орбіті зірки TRAPPIST-1. Це найбільша кількість планет, виявлених на орбіті зірки поза Сонячною системою. Ця зірка набагато менша і менш гаряча ніж Сонце, але тим не менш, в тій системи, можуть існувати умови для життя.
Три з цих планет знаходиться в зоні життя, зоні навколо батьківської зірки, де планети, швидше за все, матють рідку воду.
"Це відкриття може бути істотним фрагментом головоломки з пошуку придатного для життя середовища", - сказав помічник керівника Наукового Директорату місії агентства у Вашингтоні.
"Земля не самотня. Уявіть собі, скільки варіантів і можливостей тепер відкривається", - говорить один з учених.
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