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NASA знайшла планети на яких може бути життя і вода

Ці "знахідки" обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 в сузір'ї Водолія, яке знаходиться у 39,5 мільйонах світлових літ від Сонця
Вчені NASA виявили сонячну систему за 40 світлових років від Землі з семи планет.
NASA знайшла планети на яких може бути життя і вода

Про це міжнародна дослідницька група оголосила у середу, 22 лютого.

Ці "знахідки" обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 в сузір'ї Водолія, яке знаходиться у 39,5 мільйонах світлових літ від Сонця.

Вчені кажуть, що ще надто рано говорити, щоб там є життя. Це наступне велике питання, яким вони займуться.

За словами астронома Мікаеля Жійонне, був використаний телескоп Спіцер, було відкрито сім екзопланет на орбіті зірки TRAPPIST-1. Це найбільша кількість планет, виявлених на орбіті зірки поза Сонячною системою. Ця зірка набагато менша і менш гаряча ніж Сонце, але тим не менш, в тій системи, можуть існувати умови для життя.

Три з цих планет знаходиться в зоні життя, зоні навколо батьківської зірки, де планети, швидше за все, матють рідку воду.

"Це відкриття може бути істотним фрагментом головоломки з пошуку придатного для життя середовища", - сказав помічник керівника Наукового Директорату місії агентства у Вашингтоні.

"Земля не самотня. Уявіть собі, скільки варіантів і можливостей тепер відкривається", - говорить один з учених.

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22 02 2017 20:28
ТЕГИ: NASA, космос
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