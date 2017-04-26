Насалик припускає зупинку Луганської ТЕС

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик не виключає можливість зупинки Луганської ТЕС, розташованої в місті Щастя.

Про це Насалик сказав під час спілкування з журналістами в кулуарах Кабміну, інформує "112 Україна".

Причиною такого рішення може стати відсутність можливості постачання антрациту на ТЕС у Щасті - для цього немає відповідної логістики.

"На сьогодні на антрацитній групі у нас працює тільки "Луганка". Зараз у нас йде питання води, водоканалу, не йде оплата. І одне з питань, яке буде стояти в Мінську сьогодні, це в тому числі, ми з одного боку не можемо на "Луганку" забезпечити антрацитною групою вугілля, немає маршрутів постачання, крім неконтрольованої території, або на території Росії, ми розглядали таку можливість, і після того, ми повинні відключати водоканал, який йде на неконтрольовану ситуацію", - пояснює міністр.

"Якщо не буде вирішено це питання, то це буде стояти дуже гостро. Може бути таке, що ми зупинимо "Луганку", - додав він, пояснивши, що з боку підконтрольної території брак електроенергії може компенсуватися за рахунок Сєвєродонецької ТЕС - там можна включити блок на газовому вугіллі, а також частково за рахунок Слов'янської ТЕС.

Нагадаємо, що в Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.

Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.

5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.