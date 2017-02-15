Насалик розповів, що передбачає надзвичайний стан

Міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що надзвичайні заходи на ринку електроенергії передбачають застосування віялових відключень світла у разі необхідності.

Про це Насалик сказав на засіданні Кабінету міністрів, представляючи проект розпорядження, яким передбачається введення НС.

"У зв’язку з блокуванням вантажних перевезень вугілля антрацитової групи та з метою забезпечення безперебійної роботи об’єднаної енергосистеми України, Міненерго просить розглянути розпорядження про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії", - сказав він, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би зупинитися на пунктах, які визначає розпорядження. 1 пункт направлений на те, щоб мінімізувати витрати антрацитової групи вугілля на теплових генераціях, при цьому забезпечивши повну роботу об’єднаної енергосистеми України", - заявив міністр.

"Цей пункт означає те, що Україна постійно утримувала тисячу мегават на гарячому валу теплової генерації для того, щоб у випадку зупинки будь-якого із блоків АЕС, моментально замістити їх", - наголосив Насалик.

За його словами, на сьогоднішній день Україна має профіцит атомної енергетики.

"Така міра дає можливість знизити резерв, як мінімум до 500 мегават", - сказав міністр.

"У Другому пункті говориться про мінімальний склад, при якому ми можемо забезпечити надійну роботу теплової генерації та теплопостачання населення. Цей пункт передбачає, що у виникненні нагальної проблеми і диспропорції між виробленням і споживанням електроенергії ми задіємо віялові відключення для того, щоб збалансувати вироблення і споживання", - повідомив Насалик.

"Пунктом 3 передбачено, що НАЕК "Енергоатом" буде дотримуватися графіка навантаження енергосистеми й увійде в тижневе, не денне, а тижневе маневрування атомними блоками. Це дасть можливість також зменшити втрати теплової генерації", - сказав міністр.

"Всі ці заходи дають можливість зменшити антрацитову групу в середньому на 300-350 тисяч тонн на місяць.

Це дасть змогу збільшити період, коли об’єднана енергосистема буде працювати в штатному режимі", - підсумував міністр.

Як повідомляв iPress.ua, Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.