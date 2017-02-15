Насалик розповів, що передбачає надзвичайний стан
Про це Насалик сказав на засіданні Кабінету міністрів, представляючи проект розпорядження, яким передбачається введення НС.
"У зв’язку з блокуванням вантажних перевезень вугілля антрацитової групи та з метою забезпечення безперебійної роботи об’єднаної енергосистеми України, Міненерго просить розглянути розпорядження про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії", - сказав він, пише "Інтерфакс-Україна".
"Я хотів би зупинитися на пунктах, які визначає розпорядження. 1 пункт направлений на те, щоб мінімізувати витрати антрацитової групи вугілля на теплових генераціях, при цьому забезпечивши повну роботу об’єднаної енергосистеми України", - заявив міністр.
"Цей пункт означає те, що Україна постійно утримувала тисячу мегават на гарячому валу теплової генерації для того, щоб у випадку зупинки будь-якого із блоків АЕС, моментально замістити їх", - наголосив Насалик.
За його словами, на сьогоднішній день Україна має профіцит атомної енергетики.
"Така міра дає можливість знизити резерв, як мінімум до 500 мегават", - сказав міністр.
"У Другому пункті говориться про мінімальний склад, при якому ми можемо забезпечити надійну роботу теплової генерації та теплопостачання населення. Цей пункт передбачає, що у виникненні нагальної проблеми і диспропорції між виробленням і споживанням електроенергії ми задіємо віялові відключення для того, щоб збалансувати вироблення і споживання", - повідомив Насалик.
"Пунктом 3 передбачено, що НАЕК "Енергоатом" буде дотримуватися графіка навантаження енергосистеми й увійде в тижневе, не денне, а тижневе маневрування атомними блоками. Це дасть можливість також зменшити втрати теплової генерації", - сказав міністр.
"Всі ці заходи дають можливість зменшити антрацитову групу в середньому на 300-350 тисяч тонн на місяць.
Це дасть змогу збільшити період, коли об’єднана енергосистема буде працювати в штатному режимі", - підсумував міністр.
Як повідомляв iPress.ua, Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".
У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.
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