Насалик сподівається, що уряд Польщі відреагує на закупілю вугілля з ОРДЛО

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - "не по-партнерськи".

"Це не зовсім по-партнерськи, і ми сподіваємося, що уряд Польщі відреагує на цю ситуацію", - заявив Насалик в середу під час зустрічі з польським бізнесом у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".

За словами міністра, походження вугілля легко перевірити за хімічними показниками. При цьому Насалик нагадав, що Україна не використовує вугілля антрацитної групи з ОРДЛО, імпортуючи його з ПАР та інших країн.

Також міністр заявив, що Росія намагається допомогти так званим республікам реалізовувати вугілля з ОРДЛО на ринках третіх країн. Насалик нагадав, що Україна завдяки дипломатичним зусиллям вдалося припинити поставки антрациту з ОРДЛО до Туреччини.

Нагадаємо, сьогодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

Інформацію про ввезення вугілля згодом підтвердив міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський.