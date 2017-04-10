Насалик сподівається, що уряд Польщі відреагує на закупілю вугілля з ОРДЛО
"Це не зовсім по-партнерськи, і ми сподіваємося, що уряд Польщі відреагує на цю ситуацію", - заявив Насалик в середу під час зустрічі з польським бізнесом у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".
За словами міністра, походження вугілля легко перевірити за хімічними показниками. При цьому Насалик нагадав, що Україна не використовує вугілля антрацитної групи з ОРДЛО, імпортуючи його з ПАР та інших країн.
Також міністр заявив, що Росія намагається допомогти так званим республікам реалізовувати вугілля з ОРДЛО на ринках третіх країн. Насалик нагадав, що Україна завдяки дипломатичним зусиллям вдалося припинити поставки антрациту з ОРДЛО до Туреччини.
Нагадаємо, сьогодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.
Інформацію про ввезення вугілля згодом підтвердив міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський.
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