Насалик: відмова від вугілля з Донбасу коштуватиме 15 млрд грн
"Якщо буде ухвалене політичне рішення і на рівні держави скажуть, блокуємо і більше не йде ніякий обмін товарами, в Україні достатньо ресурсів для того, щоб вийти повністю без антрацитової групи", - заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".
Він також зазначив, що у разі відмови доведеться знайти 15 млрд грн додаткових коштів.
"Треба одразу зрозуміти, це 15 мільярдів додаткових коштів і ми повинні зрозуміти, що ці 15 мільярдів… за чий рахунок бал буде", - сказав Насалик.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Кабінет Міністрів має намір зняти залежність від вугілля із зони АТО за три роки.
Нагадаємо, народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що Україні сьогодні під силу відмовитися від закупівлі вугілля на непідконтрольних територіях Донбасу.
16 грудня віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив про те, що Україна отримує в рік до 9 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.
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