Насалик: відмова від вугілля з Донбасу коштуватиме 15 млрд грн

Україна може відмовитися від антрациту з Донбасу

В Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, це коштуватиме 15 млрд грн.

"Якщо буде ухвалене політичне рішення і на рівні держави скажуть, блокуємо і більше не йде ніякий обмін товарами, в Україні достатньо ресурсів для того, щоб вийти повністю без антрацитової групи", - заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

Він також зазначив, що у разі відмови доведеться знайти 15 млрд грн додаткових коштів.

"Треба одразу зрозуміти, це 15 мільярдів додаткових коштів і ми повинні зрозуміти, що ці 15 мільярдів… за чий рахунок бал буде", - сказав Насалик.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Кабінет Міністрів має намір зняти залежність від вугілля із зони АТО за три роки.