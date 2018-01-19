Насалик запевнив, що фінансовий план Нафтогазу не передбачає закупівлі російського газу
Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".
"Голова Нафтогазу не синхронізував свою заяву із міністерством, яке формує державну політику. Уряд, ухвалюючи фінансовий план Нафтогазу, ніяким чином не передбачав закупівлю російського газу", - сказав Насалик.
Як повідомлялося, після рішення Стокгольмського арбітражу НАК "Нафтогаз України" відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу з російським Газпромом зобов'язаний закуповувати 4-5 млрд кубометрів газу з 2018 року.
17 січня голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про наміри закупити цьогоріч близько 4-5 мільярдів кубометрів газу у Росії та продовжити імпорт газу з європейського напрямку. За його словами, закупівлі можуть бути відновлені вже з першого кварталу року.
Раніше, Петро Порошенко повідомив, що Україна готова відновити закупівлю газу в Росії.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" за кошти Європейського банку реконструкції розвитку зможе купувати газ тільки на західному кордоні.
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