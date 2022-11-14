NASAMS почали охороняти небо України, їх посилять ЗРК Avenger – ЗСУ

Зенітні ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS у строю та охороняють небо над Україною. Українську протиповітряну оборону також посилять американські самохідні ЗРК Avenger.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Avenger, які нам поставили американські партнери, мають власний радар, можуть ефективно працювати відразу вісьмома ракетами Stinger на їхній базі, які є надзвичайно мобільними", – розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Avenger почнуть працювати спільно з комплексами NASAMS та німецькими IRIS-T у "єдиному інформаційному полі" – це посилить бойові можливості України.

Ігнат також зазначив, що отримана раніше німецька система протиповітряної оборони IRIS-T знищила 100% цілей.

Avenger – американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля підвищеної прохідності HMMWV. На цьому ЗРК встановлено два контейнери по чотири ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС.

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