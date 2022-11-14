NASAMS почали охороняти небо України, їх посилять ЗРК Avenger – ЗСУ
Про це повідомляє Укрінформ.
"Avenger, які нам поставили американські партнери, мають власний радар, можуть ефективно працювати відразу вісьмома ракетами Stinger на їхній базі, які є надзвичайно мобільними", – розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, Avenger почнуть працювати спільно з комплексами NASAMS та німецькими IRIS-T у "єдиному інформаційному полі" – це посилить бойові можливості України.
Ігнат також зазначив, що отримана раніше німецька система протиповітряної оборони IRIS-T знищила 100% цілей.
Avenger – американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля підвищеної прохідності HMMWV. На цьому ЗРК встановлено два контейнери по чотири ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС.
Раніше повідомлялось, що Нова Зеландія посилює військову допомогу Україні.
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