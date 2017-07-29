Населені пункти у восьми регіонах залишились без світла через негоду, - ДСНС

На Луганщині знеструмлено дві насосні стації

28-29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 339 населених пунктів у восьми областях.

У Полтавській області знеструмлено 96 н.п., Чернігівській – 63 н.п., Київській – 56 н.п., Черкаській – 53 н.п., Житомирській – 29 н.п., Сумській – 21 н.п., Дніпропетровській – 19 н.п., Кіровоградській – 2 н.п.

На території Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Черкаської областей внаслідок ускладнення погодних умов загинула 1 особа, за попередніми даними сталося повалення 38 дерев, частково пошкоджено 108 покрівель житлових будинків, 12 господарчих будівель та 2 загальноосвітніх шкіл, впали 5 електроопор. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, в м. Лисичанськ Луганської області знеструмлено дві насосні стації, внаслідок чого тимчасово без водопостачання залишились м. Лисичанськ (70 тис. абонентів), м. Новодружеськ (близько 10 тис. абонентів) та м. Привілля (близько 20 тис. абонентів).

До відновлення електропостачання населених пунктів залучена 61 бригада обленерго.

Нагадаємо, вчора в Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами.

До вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.