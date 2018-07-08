Населення Австралії збільшилося до 25 млн осіб завдяки мігрантам
Неможливо точно дізнатися, хто саме став 25-мільйонним жителем, але велика ймовірність того, що це буде жінка, яка приїхала з Китаю, щоб вчитися або працювати в АвстраліЇ, зазначає австралійська мовна корпорація ABC, нформує "Інтерфакс-Україна".
Приплив мігрантів забезпечує економіці стабільний підйом: Австралія є світовим рекордсменом за тривалістю періоду росту без рецесії, якої не було вже 27 років. Разом з тим збільшується тиск на ринок нерухомості і навантаження на всі види інфраструктури.
Зараз майже 90% новоприбулих осідають у Сіднеї і Мельбурні. Уряд Австралії розглядає можливість ставити умовою видачі посвідки на тимчасове проживання поселення за межами цих двох міст.
Природний приріст зараз забезпечує лише 38% збільшення населення Австралії, решта 62% - це мігранти.
"Востаннє таке співвідношення спостерігалося за часів золотої лихоманки в 1850-ті роки", - зазначив письменник і політичний коментатор Джордж Мегалогеніс.
Нагадаємо, за даними Організації Об'єднаних Націй, у 2050 році населення Землі збільшиться з нинішніх 7,6 млрд осіб до 9,8 млрд. Причому половину цього приросту становитимуть Індія, Пакистан і ще сім країн.
Експерти відзначають, що приплив біженців і мігрантів компенсує скорочення народжуваності, особливо в Європі, але не завадить загальному скороченню населення.
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