Населення Австралії збільшилося до 25 млн осіб завдяки мігрантам

Населення Австралії у вівторок уперше перевищило 25 млн осіб. У 1998 році уряд країни очікував, що цього рівня буде досягнуто не раніше 2051 року, але за умови збереження поточних темпів зростання до 2051 року в Австралії житиме близько 40 млн осіб.

Неможливо точно дізнатися, хто саме став 25-мільйонним жителем, але велика ймовірність того, що це буде жінка, яка приїхала з Китаю, щоб вчитися або працювати в АвстраліЇ, зазначає австралійська мовна корпорація ABC, нформує "Інтерфакс-Україна".

Приплив мігрантів забезпечує економіці стабільний підйом: Австралія є світовим рекордсменом за тривалістю періоду росту без рецесії, якої не було вже 27 років. Разом з тим збільшується тиск на ринок нерухомості і навантаження на всі види інфраструктури.

Зараз майже 90% новоприбулих осідають у Сіднеї і Мельбурні. Уряд Австралії розглядає можливість ставити умовою видачі посвідки на тимчасове проживання поселення за межами цих двох міст.

Природний приріст зараз забезпечує лише 38% збільшення населення Австралії, решта 62% - це мігранти.

"Востаннє таке співвідношення спостерігалося за часів золотої лихоманки в 1850-ті роки", - зазначив письменник і політичний коментатор Джордж Мегалогеніс.

Нагадаємо, за даними Організації Об'єднаних Націй, у 2050 році населення Землі збільшиться з нинішніх 7,6 млрд осіб до 9,8 млрд. Причому половину цього приросту становитимуть Індія, Пакистан і ще сім країн.

Експерти відзначають, що приплив біженців і мігрантів компенсує скорочення народжуваності, особливо в Європі, але не завадить загальному скороченню населення.