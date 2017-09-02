Населення платить за електрику менше, ніж треба, - Національна комісія
"Постановою НКРЕ від 26 лютого 2015 року №220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" передбачалося привести у березні 2017 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня", - повідомили УНІАН у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
"Однак, протягом 2015-2016 років відбулося зростання середньозваженого тарифу на електричну енергію. Середній роздрібний тариф на електроенергію для населення (економічно обґрунтований тариф) у січні 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год з ПДВ. Тобто, зараз населення платить тільки 42,29% ринкового рівня тарифу", - йдеться в повідомленні комісії.
Таким чином, як заявили у НКРЕ, навіть після останнього етапу підвищення тарифів, передбаченого постановою, населення буде сплачувати за електроенергію менше її ринкової вартості, а значить повної ліквідації перехресного субсидування на ринку електроенергії в березні 2017 року не відбудеться.
При цьому наголошується, що НКРЕ розглядає можливість подальших заходів з приведення тарифів на електроенергію, яка опускається населенню, до економічно обґрунтованого рівня.
Зараз тариф для населення становить 71,4 копійки/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць, 1,29 гривні/кВт-год (від 100 до 600 кВт-год), а при рівні споживання більш ніж 600 кВт-год тариф становить 1,638 гривні/кВт-год.
Як повідомлялося, в лютому 2015 року НКРЕ затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення, що передбачає поетапне зростання до рівня 90 копійок/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 гривні/кВт-год - при споживанні більше 100 кВт-год на місяць.
Останній етап підвищення запланований на 1 березня 2017 року.Нагадаємо, станом на 1 січня 2017 р. загальний борг столичних споживачів за електроенергію склав 677,7 млн грн. Борг протягом 2016 року збільшився на 55,9 млн грн, тобто майже на 9%. Зокрема населення м. Києва заборгувало 299,7 млн.
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