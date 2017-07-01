Населення тимчасово окупованих територій на Донбасі невдоволене "владою" бойовиків, - розвідка

Населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей все більше невдоволене так званою "владою" через борги з виплати зарплат і пенсій, неякісних продуктів харчування у складі "гуманітарної допомоги" з Росії і свавілля "правоохоронних органів" "ДНР/ЛНР".

"Серед місцевого населення непідконтрольної Україні частині Донбасу спостерігається зростання протестних настроїв і невдоволення діями окупаційної влади" в першу чергу через систематичну заборгованістьі виплати заробітної плати та пенсій. Більшість населення самопроголошених республік" через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати новорічні та різдвяні свята", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

Крім того, в українській розвідці стверджують, що місцеві мешканці незадоволені низькою якістю продуктів харчування, які надходять у так званих російських "гумконвоях".

"Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т. ч. м'ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання", - йдеться в повідомленні.

Обурення населення також викликає свавілля співробітників так званих "правоохоронних органів" "ДНР/ЛНР", які під приводом боротьби з "агентурою спецслужб України" вдаються до необґрунтованих арештів, пограбувань, тортурам і катуванням, переслідуючи власні інтереси й прагнучи збагатитися за рахунок місцевих жителів, особливо підприємців.

Нагадаємо, що українська розвідка зафіксувала сім випадків навмисного нанесення собі каліцтв військовослужбовцями російських підрозділів, які несуть службу на передових позиціях на Донбасі.