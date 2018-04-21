CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо 2050 року населення України може скоротитися на 36%, що є одним із найгірших показників у Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Населення України до 2050-го може скоротитися на третину, - Bloomberg
Гірша ситуація тільки в Молдови
Фото: Fotolia / aviavlad
Така негативна тенденція спостерігається у всій Східній Європі, особливо в країнах Балтії, населення яких до кінця століття може знизитися на 34-47%, інформує Bloomberg, посилаючись на підрахунки аналітиків ООН.
"Гірша ситуація тільки в Молдові й Україні, які до 2050 року втратять 51% і 36% свого населення відповідно", - заявили експерти ООН.
Раніше повідомлялося, що до 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.
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21 04 2018 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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