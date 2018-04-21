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Населення України до 2050-го може скоротитися на третину, - Bloomberg

Гірша ситуація тільки в Молдови
До 2050 року населення України може скоротитися на 36%, що є одним із найгірших показників у Європі.
Населення України до 2050-го може скоротитися на третину, - Bloomberg Фото: Fotolia / aviavlad

Така негативна тенденція спостерігається у всій Східній Європі, особливо в країнах Балтії, населення яких до кінця століття може знизитися на 34-47%, інформує Bloomberg, посилаючись на підрахунки аналітиків ООН.

"Гірша ситуація тільки в Молдові й Україні, які до 2050 року втратять 51% і 36% свого населення відповідно", - заявили експерти ООН.

Раніше повідомлялося, що до 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.

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21 04 2018 15:58
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