Населення України за рік скоротилось на 200 тисяч, - Держстат

У службі повідомили, що не враховували інформацію з окупованих територій

В Україні у 2018 році кількість населення скоротилась на 208 тисяч осіб у порівнянні з 2017 роком.

Станом на 1 грудня 2018 року загальна кількість населення становила 42 177 579 осіб. Цей показник на 208 тисяч нижчий, ніж за цей час у 2017 році, про це свідчать дані Держслужби статистики.

У Держслужбі статистики наголосили, що в Україні кількість померлих перевищує кількість новонароджених. Співвідношення складає 100 померлих на 58 новонароджених.

Зазначається, що з січня по листопад 2018 року в Україні народилось 312,6 тисячі осіб, а у 2017 році - 335,5.

Також у службі повідомили, що не враховували інформацію з окупованих територій.

Нагадаємо, що кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за останній місяць 2018 року збільшилась порівняно з листопадом на 40,7 тис. осіб і становила 341,7 тисяч.