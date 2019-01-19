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Населення України за рік скоротилось на 200 тисяч, - Держстат

У службі повідомили, що не враховували інформацію з окупованих територій
В Україні у 2018 році кількість населення скоротилась на 208 тисяч осіб у порівнянні з 2017 роком.
Населення України за рік скоротилось на 200 тисяч, - Держстат Фото: tsn.ua

Станом на 1 грудня 2018 року загальна кількість населення становила 42 177 579 осіб. Цей показник на 208 тисяч нижчий, ніж за цей час у 2017 році, про це свідчать дані Держслужби статистики.

У Держслужбі статистики наголосили, що в Україні кількість померлих перевищує кількість новонароджених. Співвідношення складає 100 померлих на 58 новонароджених.

Зазначається, що з січня по листопад 2018 року в Україні народилось 312,6 тисячі осіб, а у 2017 році - 335,5.

Також у службі повідомили, що не враховували інформацію з окупованих територій.

Нагадаємо, що кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за останній місяць 2018 року збільшилась порівняно з листопадом на 40,7 тис. осіб і становила 341,7 тисяч.

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19 01 2019 19:12
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