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Населення Західної Європи значно збільшується через міграцію, а Східної - скорочується

Демографи проаналізували тенденції Європи в період з 1990 по 2017 рік
У той час, як населення Західної Європи значно збільшується через міграцію, кількість жителів у Східній Європі різко падає.
Населення Західної Європи значно збільшується через міграцію, а Східної - скорочується Фото: universe-tss.su

У новій редакції "Європейського демографічного списку даних" дослідники проаналізували демографічні тенденції в Європі в період з 1990 по 2017 рік. Ці тенденції визначалися двома факторами: природним розвитком населення в результаті народження і смерті та міграційних процесів, заявили дослідники Австрійської академії наук (ÖAW) і Віденського центру Вітгенштейна, повідомляє Kurier.at.

Найбільший приріст населення спостерігався в Ірландії – 36% в основному через природну зміну кількості населення. Найгірший показник – у Боснії та Герцеговині. Тут вчені говорять про відтік населення на 22%, викликаний міграцією.

В інших країнах найбільший приріст населення зафіксований у Швейцарії – 26% (в основному через іммігрантів), Норвегії – 24% (міграція і природні причини приблизно на одному рівні), Іспанії – 20% (через міграцію), Франції – 18% (природній фактор трохи перевищив міграційний) та Швеції – 17% (більше через міграцію).

Найбільше скоротилося число жителів в Болгарії, Латвії, Литві, Молдові, Боснії і Герцеговині, а також Косові - на понад 20% і більше. Чехія, Словаччина і Словенія - єдині країни цього регіону, в яких кількість жителів трохи збільшилася (на 2-3%).

Майже все зменшення населення у Східній Європі пов’язане з міграцією, наголошують вчені.

"Міграційні рухи стали рушійною силою зростання і зменшення населення Європи", - сказав демограф Австрійської академії наук Томаш Соботка.

У той час, як коефіцієнт народжуваності в Східній Європі вже не значно відрізняється від рівня народжуваності в країнах Західної Європи, саме міграційні рухи розділяють континент на дві частини, пояснив учений.

Нагадаємо, масова втеча українців на роботу до східних країн Європейського Союзу створила демографічну кризу в самій Україні. Також, до 2050 року населення України може скоротитися на 36%, що є одним із найгірших показників у Європі.
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23 06 2018 17:55
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