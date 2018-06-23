Населення Західної Європи значно збільшується через міграцію, а Східної - скорочується
У новій редакції "Європейського демографічного списку даних" дослідники проаналізували демографічні тенденції в Європі в період з 1990 по 2017 рік. Ці тенденції визначалися двома факторами: природним розвитком населення в результаті народження і смерті та міграційних процесів, заявили дослідники Австрійської академії наук (ÖAW) і Віденського центру Вітгенштейна, повідомляє Kurier.at.
Найбільший приріст населення спостерігався в Ірландії – 36% в основному через природну зміну кількості населення. Найгірший показник – у Боснії та Герцеговині. Тут вчені говорять про відтік населення на 22%, викликаний міграцією.
В інших країнах найбільший приріст населення зафіксований у Швейцарії – 26% (в основному через іммігрантів), Норвегії – 24% (міграція і природні причини приблизно на одному рівні), Іспанії – 20% (через міграцію), Франції – 18% (природній фактор трохи перевищив міграційний) та Швеції – 17% (більше через міграцію).
Найбільше скоротилося число жителів в Болгарії, Латвії, Литві, Молдові, Боснії і Герцеговині, а також Косові - на понад 20% і більше. Чехія, Словаччина і Словенія - єдині країни цього регіону, в яких кількість жителів трохи збільшилася (на 2-3%).
Майже все зменшення населення у Східній Європі пов’язане з міграцією, наголошують вчені.
"Міграційні рухи стали рушійною силою зростання і зменшення населення Європи", - сказав демограф Австрійської академії наук Томаш Соботка.
У той час, як коефіцієнт народжуваності в Східній Європі вже не значно відрізняється від рівня народжуваності в країнах Західної Європи, саме міграційні рухи розділяють континент на дві частини, пояснив учений.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"