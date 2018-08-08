Населення занесло в банки 17 млрд грн за три місяці, - НБУ

Як і раніше, це переважно короткострокові депозити

У другому кварталі 2018 року збереглися високі темпи припливу коштів населення в банківську систему.

Про це йдеться в серпневому квартальному "Огляді банківського сектора", опублікованому Національним банком.

Так, гривневі депозити населення в українських банках зросли на 8,7%, в порівнянні з першим кварталом і на 21,4% в річному вимірі. Державні банки також продовжували нарощувати обсяги депозитів у валюті, хоча в цілому по системі частка валютних депозитів скорочується.

За підрахунками НБУ, в цілому, в другому кварталі кошти населення в банках зросли на 17,2 млрд грн.

"Як і раніше, це переважно короткострокові депозити: близько половини з них становлять депозити до 3 місяців і кошти на вимогу", - наголошується у повідомленні.

Кошти бізнесу в банках, після сезонного відтоку на початку року, у другому кварталі збільшилися на 6,4 млрд грн. У цілому, за квітень-червень кошти бізнесу в банках зросли на 0,9% в гривні і 4,2% в іноземній валюті в доларовому еквіваленті.

"Зростання валютних вкладів бізнесу забезпечили в основному державні монополії", - вказує Нацбанк.

У той же час частка коштів НБУ в фондуванні банків знизилася до історично мінімального значення в 0,9%.

Нагадаємо, що Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.