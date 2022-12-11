RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Населення Землі перевищить 8 мільярдів - важлива віха в історії людства

Наступного тижня населення світу має досягти 8 мільярдів людей. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає це "свідченням наукових відкриттів та покращень у галузі харчування, громадської охорони здоров'я та санітарії".
Населення Землі перевищить 8 мільярдів - важлива віха в історії людства Фото: РБК-Україна
Про це повідомляється в статті Антоніу Гутерріша.
 
У статті згадуються сотні мільйонів людей, які страждають від голоду, та рекордна кількість біженців.
 
"Якщо ми не подолаємо зяючу прірву між заможними та незаможними, ми створимо світ з населенням 8 мільярдів людей, наповнений напруженістю та недовірою, кризою та конфліктами", - заявив він.
 
Він зазначив, що лише жменька мільярдерів володіє таким самим багатством, як найбідніша половина світу, тоді як один відсоток найбагатших людей отримує п'яту частину світового доходу. Громадяни найбагатших країн можуть розраховувати прожити на 30 років довше, ніж мешканці найбідніших.
 
Говорячи про кліматичну кризу, що прискорюється, і нерівномірне відновлення після COVID, Гутерріш зауважив, що "у міру того, як в останні десятиліття світ ставав багатшим і здоровішим, ця нерівність також зростала".
 
"Ми рухаємося прямо до кліматичної катастрофи, а викиди та температура продовжують зростати. Повені, урагани та посухи спустошують країни", - сказав він.
 
Тим часом війна в Україні продовжує підживлювати продовольчу, енергетичну і фінансову кризи, що продовжуються, сильніше за все вдаряючи по економіках, що розвиваються, оскільки Глобальний Південь стикається з величезними боргами, зростанням бідності і голоду, а також зростаючими наслідками кліматичної кризи, заявив Гутерріш.
 
Він вважає Чорноморську зернову ініціативу, що реалізується за посередництва ООН, важливим способом пом'якшення глобальної продовольчої кризи, полегшення голоду та порятунку життів, "полегшення голоду та порятунку життів".
 
За даними ООН, 15 листопада 2022 року населення світу досягне 8 мільярдів людей. У той час як глобальному населенню знадобилося 12 років, щоб вирости з 7 до 8 мільярдів, знадобиться приблизно 15 років - до 2037 року - щоб воно досягло 9 мільярдів, що є ознакою того, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.
 
 
 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2022 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.