Наші західні сусіди мають підтвердити відсутність територіальних претензій до України, - Лубківський
"Україна має негайно провести консультації в Брюсселі і вимагати заяви ЄС щодо відданості територіальній цілісності та суверенітету України. Аби підтвердити, що сепаратистські заклики про "самоідентифікацію" не є офіційною позицією сусідніх країн треба вимагати від Польщі, Румунії, Угорщини та ЄС заяви щодо відданості територіальній цілісності та суверенітету України. Сусіди мають офіційно підтвердити що не мають і ніколи не матимуть територіальних претензій до України", - заявив в коментарі телеканалу "112.ua" координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.
За його словами ситуація є тривожною і на Закарпатті на Буковині.
"Відповідні дії і заяви від ЄС та урядів сусідніх країн потрібно вимагати негайно, аби ситуація не розвинулася за найгіршим сценарієм", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, що акція "Самовизначення Закарпаття" 13 жовтня в Будапешті проведе опозиційна в Угорщині партія Йоббік (Jobbik), в 2014 році Служба безпеки України заборонила роботу представництва євродепутата від цієї партії на Закарпатті.
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