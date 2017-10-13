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Наші західні сусіди мають підтвердити відсутність територіальних претензій до України, - Лубківський

За його словами ситуація є тривожною і на Закарпатті на Буковині
В сусідніх країнах активізувалися сепаратистські рухи, які вимагають "самовизначення" для Закарпаття.
Наші західні сусіди мають підтвердити відсутність територіальних претензій до України, - Лубківський Фото: прес-служба

"Україна має негайно провести консультації в Брюсселі і вимагати заяви ЄС щодо відданості територіальній цілісності та суверенітету України. Аби підтвердити, що сепаратистські заклики про "самоідентифікацію" не є офіційною позицією сусідніх країн треба вимагати від Польщі, Румунії, Угорщини та ЄС заяви щодо відданості територіальній цілісності та суверенітету України. Сусіди мають офіційно підтвердити що не мають і ніколи не матимуть територіальних претензій до України", - заявив в коментарі телеканалу "112.ua" координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

За його словами  ситуація є тривожною і на Закарпатті на Буковині.

"Відповідні дії і заяви від ЄС та урядів сусідніх країн потрібно вимагати негайно, аби ситуація не розвинулася за найгіршим сценарієм", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, що акція "Самовизначення Закарпаття" 13 жовтня в Будапешті проведе опозиційна в Угорщині партія Йоббік (Jobbik), в 2014 році Служба безпеки України заборонила роботу представництва євродепутата від цієї партії на Закарпатті.

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