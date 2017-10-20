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Насіров буде носити електронний браслет до 14 грудня

Він також зможе виїжджати за межі Києва
Суд продовжив відстороненому главі ДФС України Роману Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.
Насіров буде носити електронний браслет до 14 грудня Роман Насіров. Фото: rian.com.ua

Відповідне рішення ухвалила 19 жовтня слідчий суддя Людмила Кізюн, повідомляють "Наші гроші".

"Суд дозволив Насірову переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці", - йдеться у повідомленні.

Водночас суд залишив обов’язок щодо носіння електронного браслету. Його можна буде тимчасово знімати, якщо цього потребують медичні процедури.

"Решту обов’язків суд залишив без змін, а саме: здати паспорти і інші документи, що дають право виїзду закордон; прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні", - зазначають "Наші гроші".

Нагадаємо, що Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

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20 10 2017 07:53
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