Насіров був дуже жвавий перед врученням підозри, - прокурор
Таке рішення ухвалив суддя Олександр Бобровник. Адвокати наполягали, що під час вручення підозри детективами НАБУ Насіров перебував під наркозом, повідомляє "Українська правда".
"Просимо переглянути це відео у судовому засіданні, щоб представники ЗМІ бачили, як це робилося", – зазначив адвокат Лисак.
У свою чергу адвокат Черезов говорив, що оскільки Насіров весь час перебував в суді, він не мав змоги побачити це відео.
Прокурори виступали проти цього клопотання, адже це відео є в інтернеті і суддя може з ним ознайомитися у нарадчій кімнаті.
"Ці диски містять інформацію-підтвердження вручення підозри. Нам було відомо, що Насіров сприймав наші слова. Суддя може це вивчити у нарадчій кімнаті", – наполягали представники обвинувачення.
Так само прокурор зазначив: "Перед врученням підозри Насіров був дуже жвавий, про це свідчить допит народного депутата Журжія".
Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатів про призначення судово-медичної експертизи відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову.
Зазначимо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.
Насіров також спростував інформацію про те, що йому робили операцію та зізнався, що не мав інфаркту.
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