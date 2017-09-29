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Насіров чекає, коли його повернуть у ДФС

Відсторонений голова ДФС не захотів відповідати на запитання, чи він зараз якось допомагає у роботі служби
Тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної Служби Роман Насіров чекає, коли його повернуть на роботу.
Насіров чекає, коли його повернуть у ДФС Фото:112.ua

Про це він заявив у залі суду, відповідаючи на запитання, повідомляє "Українська правда".

"На час слідства мене тимчасово відсторонили від повноважень. Це була незаконна заява від міністерства фінансів. Слідство вже закінчилося і ми чекаємо нових кроків від міністерства фінансів, коли вони подадуть інше прохання до Кабміну, щоб поновити мої повноваження", - зазначив він.

Водночас Насіров не захотів відповідати на запитання, чи він зараз якось допомагає у роботі ДФС.

"Поки що я займаюся матеріалами справи і чекаю, коли повернуся на роботу", - додав він.

Як відомо, Кабінет міністрів у березні оприлюднив розпорядження про відсторонення голови ДФС Романа Насірова.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

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