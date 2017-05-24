Насіров допоміг реалізувати спецоперацію із затримання екс-податківців, - Матіос
За його словами головного військового прокурорм Анатолі Матіоса, без свідчень Насірова не вдалося б провести масштабну антикорупційну спецоперацію, інформує ТСН.
На запитання журналістів про те, чи сприятиме це пом'якшенню позиції прокуратури у справі Насірова, Матіос відповідати відмовився.
"Емоцій у мене немає. Є втома. Операція почалася о шостій ранку - від Трускавця до Маріуполя. Цю операцію нам не вдалося б зробити, якби нам не допомагав голова фіскальної служби Роман Насіров. Тому що розібралися в надрах податкової тільки завдяки його старанням. Я не соромлюся сказати, що це людина, яка в цьому сегменті зробила все для того, щоб розкрити всі ці податкові майданчики і допомогти нам зібрати докази причетності і жінок, і чоловіків. А ці люди не останні в державі, це "царі" і "боги" періоду режиму Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.
Нагадаємо, сьогодні по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
До 11:30 за київським часом затримали 23 підозрюваних. Їх будуть доставляти літаками до Києва, де в аеропорту "Жуляни" їм зачитають підозру. З аеропорту їх відправлятимуть у Печерський районний суд Києва для обрання запобіжного заходу.
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