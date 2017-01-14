Насіров допомогає тестю ухилятися від податків, - Саакашвілі

Раніше Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі неоднаразово звинувачував главу Державної фіскальної служби Романа Насірова в корупції і блокуванні реформ

Глава Державної фіскальної служби Роман Насіров допомогає в ухиленні від сплати податків свому тестю Олександру Глімбовському.

"Чергове викриття злочинця Насірова. Схема, за якою він допомагає своєму тестю, власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському, вражає одночасно своєю простотою і нахабністю", - заявив колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі в Facebook.

За його словами, компанія-прокладка, всі рахунки якої заблоковано через несплату боргів, відкриває рахунок в банку і просто не реєструє його у Державній податковій службі.

"Таке можливо лише коли ДФС очолює твій родич Насіров, і це дозволяє вигравати нові тендери навіть через систему ProZorro. Ми підготували усі документи і передаємо їх до НАБУ", - додає колишній губернатор.

Фото:facebook.com/SaakashviliMikheil

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що Романа Насірова потрібно посадити у в'язницю.

"Якби я був президентом, усе одно посадив би Насірова. На початковому етапі реформування митниці ми з Насіровим про все домовилися, він обіцяв своє сприяння. У підсумку почав вставляти палиці в колеса", - зазначав Саакашвілі.