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Насіров хоче зібрати з українців на 100 мільярдів більше податків

Серед пріоритетів на поточний рік голова ДФС назвав детінізацію економіки за рахунок боротьби з податковим шахрайством та митними правопорушеннями
У 2017 році прогнозується збільшення платежів до державного бюджету на 99,5 млрд гривень.
Насіров хоче зібрати з українців на 100 мільярдів більше податків Роман Насіров. Фото: fdlx.com

Про це під час прес-конференції у середу заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, повідомляє прес-служба відомства.

Насіров зазначив, що у 2017 році прогнозується збільшення платежів до державного бюджету на 99,5 млрд гривень або на 19,2% у порівнянні з 2016 роком.

Зокрема, ПДВ з ввезених товарів - на 31,3 млрд або на 17,3%, ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 26,3 млрд або на 48,6%, надходження акцизного податку - на 16,5 млрд або на 29,9%.

Серед пріоритетів на поточний рік голова ДФС назвав детінізацію економіки за рахунок боротьби з податковим шахрайством та митними правопорушеннями, продовження електронізації сервісів ДФС, розвиток інфраструктури та розбудова інституційного потенціалу.

"Також ми продовжуємо виступати за налагодження діалогу з підприємцями. Реалізація планів на 2017 рік дозволить продовжити підвищення соціальних стандартів, покращить імідж ДФС та посилить довіру до фіскальних органів", - сподівається Насіров.

Як повідомляв iPress.ua, у січні 2017 року платники задекларували до сплати 22,4 млрд грн ПДВ.

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25 01 2017 23:19
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