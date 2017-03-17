Насіров каже, що не хотів, аби за нього вносили заставу

Також Насіров назвав справу проти нього популістичною

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, вийшовши після допиту в НАБУ, поспілкувався із журналістами.

У першу чергу Насіров заявив, що не мав грошей на заставу, але йому допомогли родичі, повідомляє "Українська правда".

"Я не планував вносити таку заставу. У мене таких грошей нема. Я дуже вдячний своїм родичам, що вони змогли знайти частину суму, якої не вистачало. У мене особисто було рішення, що цього робити не варто. Я готовий був і надалі знаходитися у СІЗО", - сказав Насіров.

Водночас він зазначив, що не знає, як саме були внесені кошти: готівкою чи переказом.

Відповідаючи на запитання про інші паспорти, Насіров сказав: "Це маячня. Всі паспорти були вилучені під час обшуків".

Справу проти нього Насіров назвав популістичною.

"Я дуже-дуже багато кому перейшов дорогу. Я налаштований, щоб ми зараз швидко відпрацювала всі матеріали у справі. Якщо навіть і були якісь думки у слідства вважати, що був злочин. То треба зараз швидко розібратися і розставити всі крапки", - заявив Насіров.

При цьому Насіров заявив, що допит, який тривав 6 годин, пройшов конструктивно.

"Допит пройшов достатньо конструктивно. Ми на цей конструктив були націлені. Впевнений, що детективи НАБУ і прокурори САП можуть сказати те саме", - сказав він.

Подробиці допиту він не став розголошувати. Насіров зазначив, що зацікавлений у якнайшвидшому завершенні досудового розслідування проти нього.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.