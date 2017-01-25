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Насіров каже, що в січні зафіксовано рекордні надходження в бюджет, - ІНФОГРАФІКА

Збільшення доходів стало можливим, на думку голови ДФС, завдяки детінізації
У січні 2017 року платники задекларували до сплати 22,4 млрд грн ПДВ.
Насіров каже, що в січні зафіксовано рекордні надходження в бюджет, - ІНФОГРАФІКА Роман Насіров. Фото: rian.com.ua

"Таких цифр ще ніколи не було, це на сьогодні рекордний для нас результат", - повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на своїй сторінці у Facebook.

"Податок на додану вартість є одним з бюджетотворчих податків, чи не основною статтею доходів бюджету. Тобто ці 22,4 млрд гривень підуть на пенсії, заробітну плату, виплати малозабезпеченим, фінансування інфраструктурних проектів", - зазначив голова служби.


Інфографіка: facebook.com/RomanNasirov

За його словами, в січні платниками податків задекларовано майже удвічі більше, ніж середньомісячне декларування податку за січень-грудень 2016 року.

"У грудні ми вже встановили рекорд - 16,6 млрд грн. А вже сьогодні завдяки проведеним заходам детінізації економіки ми збільшили цей показник на 6 млрд і встановили новий рекорд", - зазначив він.

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Нагадаємо, що доходи державного бюджету України в січні-грудні 2016 року становили 616,219 млрд грн, що на 15,2% більше, ніж у 2015 році, але на 1,7% менше, ніж планувалося.

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25 01 2017 15:56
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