Насіров каже, що зібрався в політику
"Я подав заяву до суду з приводу незаконного звільнення. Навіть не знаю, чи звільнили мене, чи ні, тому що ніяких документів на руки я не отримав. Я продовжую займатися громадською діяльністю і почав займатися політичною діяльністю, але скоро ви про це почуєте значно більше", - сказав Насіров журналістам після засідання Апеляційного адміністративного суду в його справі, повідомляє ТСН.
На питання, чи не збирається він випадково в президенти, підозрюваний у корупції податківець відповів: "Так, чому б і ні, дорогу молодим. Я планую офіційно про це оголосити пізніше і все розповім докладно". Він уточнив, що планує офіційно оголосити про свої плани в середині квітня.
Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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