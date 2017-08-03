Насіров має лише українське громадянство і не збирається вносити заставу, – адвокат

Про це адвокат Олександр Лисак заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Насіров під час судового засідання зробив заяву, що він є громадянином України. Громадянином Угорщини і Британії він не є", – сказав Лисак.

За його словами, в інтернеті досить довгий час "гуляє" ксерокопія паспорта "громадянина Угорщини" Насірова, підпис якого не збігається з підписом відстороненого глави ДФС.

Він каже, що "документи", які обвинувачення використовує в якості доказів потрійного громадянства Насірова, "діставалися з інтернету, підкладалися і ніким не завірялися".