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Насіров має лише українське громадянство і не збирається вносити заставу, – адвокат

Перше засідання з розгляду апеляції може відбутися у п’ятницю, 10 березня
Документи, які обвинувачення використовує як доказ потрійного громадянства Романа Насірова, за словами адвоката відстороненого глави ДФС, є підробкою.
Насіров має лише українське громадянство і не збирається вносити заставу, – адвокат Фото: espreso.tv

Про це адвокат Олександр Лисак заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Насіров під час судового засідання зробив заяву, що він є громадянином України. Громадянином Угорщини і Британії він не є", – сказав Лисак.

За його словами, в інтернеті досить довгий час "гуляє" ксерокопія паспорта "громадянина Угорщини" Насірова, підпис якого не збігається з підписом відстороненого глави ДФС.

Він каже, що "документи", які обвинувачення використовує в якості доказів потрійного громадянства Насірова, "діставалися з інтернету, підкладалися і ніким не завірялися".

Лисак зазначив, що вносити заставу Насіров не збирається.

"Ми не розглядаємо необхідність внесення застави. Таке внесення може означати, що ми погодилися з повідомленням про підозру. Апеляційна інстанція буде розглядати справу. Навіщо тоді подавати апеляцію, якщо вносиш заставу", – сказав адвокат.

За його словами, розгляд апеляції щодо обрання запобіжного заходу повинні призначити протягом трьох діб. Подали її адвокати Насірова у вівторок, 7 березня.

"Перше засідання може відбутися у п’ятницю. Повний текст рішення про обрання запобіжного заходу ми отримаємо завтра і нам треба буде доповнювати апеляційну скаргу", – додав адвокат.

Нагадаємо, 6 березня народний депутат БПП (Блоку Петра Порошенка) Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Комісія при Президентові України з питань громадянства має ініціювати позбавлення Романа Насірова українського громадянства, якщо наявність його британських та угорських паспортів буде доведена.

 

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08 03 2017 20:30
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