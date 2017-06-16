Насіров може постати перед судом Британії

Правоохоронні органи Великої Британії вивчать можливі факти порушення закону відстороненим головую фіскальної служби України Романом Насіровим та вирішать чи має він постати перед судом у Сполученому Королівстві.

"Ми глибоко стурбовані з приводу нещодавнього рішення Солом'янського районного суду м. Києва, де докази, надані Великою Британією в рамках справи проти Романа Насірова, були визнані неприйнятними та відхилені. На цьому етапі відповіді органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві", - повідомляє у Facebook українське посольство Британії.

"Ця справа підкреслює нагальну потребу в незалежній і прозорій судовій системі та необхідність якнайшвидшого створення спеціалізованого антикорупційного суду, до складу якого будуть входити ретельно перевірені судді, які належним чином зможуть розглядати корупційні справи проти високопосадовців", - йдеться в повідомленні.

"Велика Британія підтримує реформи в Україні. Саме тому 06 липня ц.р. у Лондоні пройде конференція з питань реформ в Україні. Реформа української судової системи є важливою складовою програми Уряду України. Зазначена конференція надасть подальшу можливість українській владі продемонструвати її відданість реальному прогресу в реформуванні судової системи та боротьбі з корупцією", - наголошує українське посольство Британії.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.