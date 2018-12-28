Насіров наполягає, що він голова ДФС

Він також повідомив, що взявся за виконання обов'язків із четверга

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров наполягає на правомірності відновлення його на посаді і заявляє, що взявся за виконання своїх обов'язків.

"Виконуючи рішення суду, я, Насіров Роман Михайлович, вчора взявся за виконання повноважень голови ДФС України, про що згідно зі встановленим законом порядком було видано наказ... Тож з 27 грудня 2018 року я на законних підставах займаю посаду голови ДФС України", - повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що вважає неправомірними заяви про необхідність відповідного рішення Кабінету Міністрів для відновлення його на посаді.

"При цьому суд не зобов'язував ні Кабінет Міністрів, ні будь-який інший державний орган вживати будь-які дії на моє відновленню, в тому числі ухвалювати розпорядження про моє відновлення, оскільки суд своїм рішенням уже поновив мене на посаді. Таке розпорядження необхідне тільки для призначення або звільнення голови ДФС України", - додав Насіров.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.