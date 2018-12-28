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Насіров наполягає, що він голова ДФС

Він також повідомив, що взявся за виконання обов'язків із четверга
Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров наполягає на правомірності відновлення його на посаді і заявляє, що взявся за виконання своїх обов'язків.
Насіров наполягає, що він голова ДФС Фото:112.ua

"Виконуючи рішення суду, я, Насіров Роман Михайлович, вчора взявся за виконання повноважень голови ДФС України, про що згідно зі встановленим законом порядком було видано наказ... Тож з 27 грудня 2018 року я на законних підставах займаю посаду голови ДФС України", -  повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що вважає неправомірними заяви про необхідність відповідного рішення Кабінету Міністрів для відновлення його на посаді.

"При цьому суд не зобов'язував ні Кабінет Міністрів, ні будь-який інший державний орган вживати будь-які дії на моє відновленню, в тому числі ухвалювати розпорядження про моє відновлення, оскільки суд своїм рішенням уже поновив мене на посаді. Таке розпорядження необхідне тільки для призначення або звільнення голови ДФС України", - додав Насіров.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

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28 12 2018 11:20
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